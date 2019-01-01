طبيبة سكندرية تحتفل بكأس أفريقيا بصناعة تماثيل لسيدات القارة

تحتفلت الدكتورة إنجى محمد طبيبة أسنان سكندرية بكأس الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر للمرة الخامسة على التوالى، بصناعة تماثيل ورقية وخشبية لسيدات أفريقيات فى أوضاع مختلفة خلال عملهن وحياتهن اليومية.

وقالت إنجى فى تصريحات صحفية لـ«الشروق» الأربعاء إنها تعشق هواية صناعة التماثيل وإنها صنعت تماثيل للسيدات الأفريقيات اللاتى تجد فيهن الرقة والجمال من خامات أولية بسيطة رخيصة الثمن من الورق وقطع الخشب وورق الكوريشه الملون.

وأشارت إلى أنها شاركت بباكية لتبيع ما صنعته من تماثيل افريقية ضمن باكيات معرض المنطقة الروتارية بساحة قلعة قايتباى بالإسكندرية فى إطار مهرجان «حب الإسكندرية».

وأوضحت طبيبة الأسنان أنها صنعت السيدات الأفريقيات فى أوضاغ مختلفة قى شكل أم وطفلتها وسيدتيتن تحملان الخضار لافتة إلى أنها حرصت على شراء الإكسسورات والسلاسل الأفريقية التى ارتدها التماثيل المصنعة.

ولفتت إنجى إلى أن أهم ما يلفت النظر فى التماثيل أنها تحمل ألوانا هادئة ومتناسقة ومناسبة للسيدة الأفريقية مع وضع لفة الإيشارب المميزة على رأسها التى تحمل عادة اللون الأصفر.