منتخب مالي يتدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم إفريقيا

خاض منتخب مالي مرانه الأول اليوم الخميس بملعب بتروجت عقب عودته إلى مدينة السويس، قادما من الإسماعيلية، من أجل الاستعداد لمواجهة منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر.

ويلتقي المنتخب المالي مع نظيره الإيفواري يوم الأثنين القادم على ملعب السويس الجديد، في دور الستة عشر للمسابقة القارية.

وقام المحلي محمد مجاسوبا المدير الفني لمنتخب مالي بعقد جلسة مع لاعبيه، قبل المران من أجل الحديث معهم عن قوة مواجهة منتخب الأفيال في المرحلة المقبلة.

وشارك جميع لاعبي منتخب مالي في المران الذي استمر ما يقرب من ساعة ونصف الساعة.

وقام الجهاز الفني بالتركيز على ركلات الترجيح في نهاية المران تحسبا للجؤء الفريقين لها حال انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

وصعد المنتخب المالي، الذي يحلم بالفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، لدور الستة عشر، عقب تصدره ترتيب المجموعة الخامسة، التي ضمت منتخبات تونس وأنجولا وموريتانيا، برصيد سبع نقاط، عقب تحقيق انتصارين مقابل تعادل وحيد.

في المقابل، تأهل منتخب كوت ديفوار للدور ذاته، بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة، التي ضمت منتخبات المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا، برصيد ست نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.