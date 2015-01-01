الشأن المحلي يتصدر اهتمامات صحف السبت

تصدر إدانة مصر استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية والمتسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية، اهتمامات الصحف الثلاث "أخبار وأهرام وجمهورية" الصادرة صباح السبت، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

سلطت الصحف الثلاث الضوء على إدانة مصر استمرار الانتهاكات التركية للسيادة العراقية والمتسترة بدعاوى الأمن القومي الواهية.

وأكدت في بيان لوزارة الخارجية أن استمرار هذا النهج المرفوض من شأنه تقويض الأمن والسلم الإقليمي إذ يتبدى من تكرار مثل هذه الممارسات العدوانية حقيقة الواقع الذي تنتوي تركيا فرضه على الجميع، وهو ما يثبت ما دفعت به مصر مرارا من أن تركيا مصدر رئيسي من مصادر عدم الاستقرار في المنطقة.

في الوقت نفسه، أدانت مصر إطلاق الحوثيين لأربع طائرات مفخخة بدون طيار في اتجاه المملكة العربية السعودية، وأكدت أن تلك الممارسات تؤدي إلى مزيد من التصعيد وتدفع باليمن إلى دائرة مفرغة من الفوضى.

وأعلنت مصر في بيان للخارجية تضامنها الكامل مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

كما أشارت الصحف إلى إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ، خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقده الهيئة، اليوم، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

وستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل العملية الانتخابية، من حيث مواعيد فتح باب الترشح لعضوية المجلس، ودعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، ومواعيد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وفترات الداعية الانتخابية المتاحة لهم، والصمت الدعائي قبل عملية الاقتراع، وكذلك إعلان عمليات فرز الأصوات والفائزين بعضوية المجلس.

وفي الشأن المحلي أيضا ركزت الصحف الثلاث على إعلان وزير النقل المهندس كامل الوزير الانتهاء من مشروع رفع كفاءة تجديد وتطوير كوبري إمبابة الأثري على النيل، حيث قامت بتنفيذ المشروع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل لصالح هيئة السكة الحديد.

وقال وزير النقل- في بيان أمس- إنه خلال تنفيذ المشروع تمت المحافظة على النسق التاريخي للكوبري، والذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1892، وأنه تم استخدام قطاعات الكوبري الأصلية في أعمال الصيانة وإعادة التأهيل وإعادة التشغيل الكهروميكانيكي للفتحة الملاحية المتحركة، وكذلك إعادة رصف الطرق الأسفلتية على الكوبري والمداخل والمخارج على ضفتي النيل، بالإضافة إلى التطوير الشامل لمشايات الأفراد بإزالة طبقات الرصف القديمة وإنشاء بلاطات من الخرسانة المسلحة بدل منها، وكذلك إعادة التأهيل وتجديد كشافات الإنارة بالكوبري وتركيب 90 من أعمدة الإنارة الديكورية على امتداد المشاية العلوية.

وأضاف البيان أن كوبري إمبابة هو أحد كباري السكة الحديد على النيل، والتي يبلغ عددها 11 كوبريا والكوبرى عبارة عن 7 بواكى معدنية البكية الثانية من جهة إمبابة متحركة بالدوران بطول إجمالى للكوبري 490 مترا، ويحمل خطى سكة حديد ومشايتين جانبيتين للسيارات الصغيرة ومشايتين علويتين للأفراد، ويبلغ إجمالى عرض الكوبري 18 مترا.

كما اهتمت الصحف بنفي مصلحة الضرائب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال رضا عبد الهادي رئيس مصلحة الضرائب- في بيان أمس: "لا توجد أي نية أو أية دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي"، موضحا أن أي ضرائب جديدة لا تفرض إلا بقانون وبعد موافقة مجلس النواب عليه.

وأهابت مصلحة الضرائب بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين وتضر بالصالح العام، مشيرة إلى أنه للرد على كل التساؤلات والاستفسارات يمكن التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على الخط الساخن (16365).

وعلى المستوى الدولي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ترحيب بلاده بمبادرة الموقف الفوري للنار وإطلاق حوار سياسي شامل في ليبيا، موضحا أن (إعلان القاهرة) ومخرجات برلين ممكن أن يكون قاعدة لحوار ليبي ليبي.

وقال لافروف- خلال لقائه رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح، حسبما ذكرت بوابة "إفريقيا" الإخبارية، أمس، إن روسيا ستواصل جهودها لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريًا.

من ناحية أخرى، أعلن وزير الخارجية الروسي استئناف عمل السفارة الروسية في ليبيا، والتي تقوم بمهامها مؤقتا من تونس.

وقال لافروف إن روسيا أكدت طوال هذه السنوات على أن النزاع الليبي ليس له حل عسكري، وأن جميع التناقضات يمكن ويجب أن تحل بأساليب سياسية على طاولة المفاوضات من قبل الليبيين أنفسهم.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيله صالح عقب وصوله إلى موسكو قد التقى برئيسة مجلس الفيدرالية في روسيا فالنتينا ماتفينكو؛ لبحث أخر مستجدات الأزمة الليبية.