عمرو أديب: قضية «الشاب المتحرش» تثبت أن المجتمع يرفض هذا النهج

علق الإعلامي عمرو أديب، على قضية «الشاب المتحرش»، التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا إن القضية تثبت أن المجتمع يرفض هذا النهج.

وقال خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، إن «الصحوة التي حدثت تجعل أي شخص يرسل صورًا عارية أو يبتز فتاة يفكر كثيرًا»، مضيفًا: «الموضوع لم يعد سهلًا ولا يجعل المرء يسكت».

وذكر أن القضية جعلت الأفراد يستنكرون الكلام الذي يلقي باللوم على ملابس الفتاة؛ لتبرير فعل التحرش، متابعًا: «بشكل قوي الناس مش مستحملة كلام زمان الخاص بإن الفتاة ملامة بسبب ما ترتديه».

وأكد حدوث استنفار لكل مؤسسات الدولة بعد القضية، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء أصدرت مجموعة من الفتاوى عن حماية المرأة وجسدها وأن ملابس المرأة ليس مبررًا للتحرش بها، إضافة إلى الأزهر الشريف، والمؤسسات الأهلية القومية، والصحافة والإعلام.