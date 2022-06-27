نجل علاء عبد الخالق يعلن موعد ومكان عزاء والده

أعلن هشام نجل المطرب الراحل علاء عبد الخالق، تفاصيل جنازة والده، حيث كتب عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: " صلاة الجنازة علي روح المغفور له بإذن الله والدي علاء عبد الخالق في مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاه الظهر والدفن بمقابر الأسرة في العباسية".

وتوفي الفنان والمطرب علاء عبدالخالق أحد أبرز نجوم جيل الثمانينيات والتسعينيات، مساء اليوم عن عمر ناهز 59 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ويعد علاء عبد الخالق حالة فنية متميزة وسط نجوم الغناء في الثمانينيات والتسعينيات، ولد في 23 فبراير 1964م،درس الموسيقى في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على الناي.

بدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغني والمطربة المعتزلة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة.

التقى بعدها بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول البوم له وهو مرسال وذلك في عام 1985، وشاركه حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987، ثم ألبوم علشانك عام 1989 ثم ألبوم راجعلك 1990، وألبوم هتعرفيني 1991، وألبوم اتغيرتي 1992، وألبوم مكتوب عام 1993، وألبوم لازم 1995، وألبوم طيارة ورق 1997، وألبوم الحلم 1998، وألبوم الليلة 2000، ألبوم عين ب عين 2002، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.