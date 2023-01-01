ماكرون يفكر في حظر شبكات التواصل الاجتماعي حال حدوث مزيد من الاضطرابات في فرنسا

يفكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاليا في حظر وسائل التواصل الاجتماعd الإلكترونية في إطار مكافحة المزيد من الاضطرابات في فرنسا.

ونقلت محطة تلفزيون "بي إف إم تي في"، الإخبارية الفرنسية، عن ماكرون قوله اليوم الثلاثاء، في اجتماع مع رؤوساء بلديات في باريس، إنه سيكون من الضروري التفكير في استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من جانب الشباب المحتج، وإمكانية فرض حظر محتمل.

وذكر ماكرون: "وإذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة ، فربما تضطر إلى أن تضع نفسك في وضع يسمح لك بتنظيم (شبكات التواصل الاجتماعي) أو إغلاقها... لا ينبغي أن يتم ذلك بالتأكيد في لحظة الانفعال والغضب، وأنا مسرور لأننا لم نضطر إلى أن نفعل ذلك".

وكان الرئيس الفرنسي، قد ألقى باللائمة يوم الجمعة الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيد العنف خلال الاحتجاجات التي تفجرت ضد وحشية الشرطة في البلاد في أعقاب مقتل أحد الشباب بعد إطلاق أحد رجال الشرطة النار عليه.