فيديو متداول لمنفذ عملية تل أبيب وهو يقرأ القرآن

تداول فلسطينيون، مقطع فيديو للشهيد حسين خلايلة منفذ عملية تل أبيب المزدوجة التي تضمنت إطلاق نار ودهسا، وأسفرت حتى الآن عن سقوط عشرة إصابات، بعضها خطيرة.

وظهر الشهيد حسين، في مقطع الفيديو، وهو يقرأ القرآن الكريم، وتحديدا سورة التكاثر.

هذا الشاب الفلسطيني الشهيد #حسين_خلايلة منفذ عملية "تل أبيب" الأخيرة وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم، هذا هو الذي انتقم لمخيم #جنين pic.twitter.com/9UdMVg8rq0 — رضوان الأخرس (@rdooan) July 4, 2023

وشهدت تل أبيب، عملية دهس وإطلاق نار ما أسفر عن تسجيل عشر إصابات بعضها خطيرة، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منفذ عملية الدهس وإطلاق النار في تل أبيب، كان يرتدي الزي العسكري (الإسرائيلي).

جاء ذلك تزامنا مع دخول العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين يومه الثاني، مخلفا حتى الآن عشرة شهداء وعدد من الجرحى.