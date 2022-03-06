الاتحاد الأوروبي يحتاج لاستثمار 700 مليار يورو سنويا إضافية لتحقيق التحول الأخضر

أظهرت مسودة تقرير للمفوضية الأوروبية حاجة الاتحاد الأوروبي لاستثمارات إضافية بقيمة 700 مليار يورو (763 مليار دولار) سنويا إذا أراد الوصول إلى الاقتصاد الأخضر والاستغناء عن الوقود الأحفوري الروسي الرخيص.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المسودة التي اطلعت عليها القول إنه يجب توفير الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، مضيفة أن هذا المبلغ الذي يزيد بشدة عن المبلغ الذي اقترحته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين منذ أقل من عامين، يؤكد تزايد تكلفة تحقيق هدف صفر انبعاثات كربونية في أوروبا.

وقالت المفوضية في مسودة التقرير الذي يحمل عنوان "البصيرة الاستراتيجية" ومازال عرضة للتغيير قبل نشره رسميا غدا إن التحول الأخضر يحتاج إلى استثمارات غير مسبوقة، مضيفة أن تكاليف وتداعيات أزمة التغير المناخي والتنوع الأحيائي مازالت غير معروفة.

ويستهدف الاتحاد الأوروبي خفض الانبعاثات الكربونية خلال العقد الحالي بنسبة 55%، ويحتاج إلى زيادة الإنفاق على تكنولوجيا الطاقة النظيفة في ظل تزايد المنافسة من جانب الولايات المتحدة والصين. كما يحتاج الاتحاد إلى ضمان أمن الطاقة، في الوقت الذي يحاول الاستغناء عن الغاز الروسي، مع معالجة ارتفاع النفقات والديون الهائلة التي تراكمت على الشركات خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي رصد بالفعل 578 مليار يورو، وهو ما يعادل تقريبا ثلث ميزانيته، لتمويل جهود مكافحة التغير المناخي خلال الفترة من 2021 إلى 2027.