ريال مدريد يحدد 3 بدائل لصفقة مبابي

كشف تقرير صحفى إسبانى عن 3 بدائل حددها ريال مدريد حال فشله فى التعاقد مع الفرنسى كيليان مبابى، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف. وينتهى عقد مبابى مع سان جيرمان فى صيف 2024، فى وقت رفض فيه اللاعب تفعيل بند التمديد لموسم إضافى، عبر خطاب رسمى أرسله إلى النادى. وعلى الرغم من وجود رغبة لدى باريس سان جيرمان فى بيع مبابى هذا الصيف، بعد قراره الأخير.

إلا أن اللاعب يتمسك بالاستمرار فى حديقة الأمراء خلال الموسم المقبل. وبناء على ذلك وضع ريال مدريد 3 خيارات لتعويض رحيل كريم بنزيما هذا الصيف لاتحاد جدة، وتحسبًا لفشل التعاقد مع مبابى قبل نهاية عقده. وبحسب إذاعة «كادينا سير» الإسبانية فإن ريال مدريد يفاضل بين الثلاثى دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، وهارى كين، نجم توتنهام، وفيكتور أوسيمين، لاعب نابولى.

ولا يتمسك أى نادٍ من الثلاثة ببقاء مهاجمه بين صفوفه، لكنها جميعًا تشترط مبالغ ضخمة للغاية للموافقة على البيع. ومن المتوقع أن يستمر مبابى فى باريس سان جيرمان للحصول على مكافأة الولاء الضخمة المرتبطة بتجديد عقده، قبل أن يرحل مجانًا فى الصيف المقبل ويحصل على مكافأة التوقيع من ريال مدريد.

ووضع الفرنسى كيليان مبابى، مهاجم باريس سان جيرمان، شرطًا تعجيزيًا للرحيل عن النادى الفرنسى فى الصيف الحالى. وينتهى عقد المهاجم الفرنسى مع سان جيرمان فى صيف 2024، فى حين رفض مبابى تفعيل بند التمديد لموسم إضافى، عبر خطاب رسمى أرسله إلى النادى.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، يتنازل مبابى حاليًا عن طموحه فى كرة القدم الخاص بحصد الألقاب الكبرى والجوائز الفردية، إذ ينظر إليها بحسرة، مقابل تمتعه بالملايين التى وعدته بها إدارة سان جيرمان عند تجديد عقده فى مايو 2022. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه لا يعرف المبلغ الذى يحصل عليه اللاعب بالضبط الآن سوى والدته فايزة العمارى، وناصر الخليفى رئيس باريس، ومبابى نفسه.

ولفتت إلى شرط يبدو تعجيزيًا وضعه مبابى أمام مسؤولى سان جيرمان، وذكرت: «لكننا نؤكد أنه يطلب 240 مليون يورو كى يرحل عن ملعب حديقة الأمراء هذا الصيف». وأوضحت أن إدارة ريال مدريد ترى أن صفقة مبابى خارج حساباتها هذا الصيف، كما أنها لا تثق فى تخطيط اللاعب للانتقال إلى «سانتياجو برنابيو» فى صيف 2024، إلا عندما يوقع على العقد فى بداية شهر يناير المقبل. وزعمت تقارير بأن سان جيرمان سيُجبر مبابى على الرحيل هذا الصيف، إذا واصل رفض التجديد، كى لا يغادر مجانًا فى الصيف المقبل.

وزعم أحد الأصدقاء المقربين من المغربى أشرف حكيمى، نجم باريس سان جيرمان، أن كيليان مبابى سيظهر قريبًا بقميص ريال مدريد.

ويعد حكيمى أقرب لاعبى سان جيرمان لمبابى، حيث يرتبط الثنائى بعلاقة ممتازة داخل وخارج الملعب.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تواجد الفنان مراد، الصديق المقرب لحكيمى، فى حفلة مؤخرًا بمدريد، وسأل الجمهور: «هل من الصعب أن يطلب الريال مبابى مرة أخرى؟».

هنا بدأت الجماهير فى الهتاف ضد مبابى موجهة له السباب، قبل أن يرد مراد على الفور، قائلًا: «لا تقلقوا.. سيكون لديكم قريبًا فى ملعب سانتياجو برنابيو». وينتهى عقد المهاجم الفرنسى مع سان جيرمان فى الصيف المقبل، ورفض مبابى تفعيل بند التمديد لموسم إضافى.