وزيرا خارجية السعودية وأمريكا يستعرضان هاتفيا التطورات في غزة

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، هاتفياً، يوم الأربعاء، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن المستجدات على الساحة وعلى رأسها التطورات في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي تلقى اتصالا هاتفيا من بلينكن "جرى خلاله استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة، والسودان".

ويأتي اتصال وزير الخارجية الأمريكي بعد ساعات من تصريحات وزير الخارجية السعودي خلال زيارته الرسمية لإستونيا والتي طالب فيها بوقف إطلاق النار في غزة ودخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ولفت بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الإستوني مارجوس تساهكنا إلى أنه لا يمكن السماح باستمرار انتهاك القانون الدولي في غزة، معتبرا أن حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية هو مسار السلام.

وثمّن بن فرحان قرار مجلس الأمن لوقف الحرب في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" في وقت سابق من يوم الأربعاء أن ولي العهد استعرض خلال لقاءه، في جدة، مع عضو الحزب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كوري بوكر والوفد المرافق له "علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".