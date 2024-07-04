شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بغزة

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية لعائلة بمنطقة المشاهرة قرب محطة تمراز في شارع النفق بحي التفاح.

وأضافت أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال 3 شهداء و13 جريحا من منزل بعد استهدافه من طائرات الاحتلال قرب مدرسة يافا في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وتابعت أن شخصا على الأقل استشهد وأصيب 3 آخرين إثر قصف مدفعية الاحتلال مجموعة من الأشحاص في شارع الشعف بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، كما نسف الاحتلال مباني سكنية في حي الشجاعية وتصاعدت ألسنة الدخان بشكل كثيف.

وأطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب المنطقة الشمالية الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب القطاع، ومخيم يبنا ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح، كما شهدت مدينة دير البلح تحليق مكثف لطائرات الاحتلال "الكواد كابتر".

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37953، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87266، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.