أطباء قنا تطالب برفع المعاشات وتوسيع خدمات العلاج خلال اجتماع موسع بدار الحكمة

شاركت نقابة الأطباء بمحافظة قنا، اليوم، في الاجتماع الموسع الذي عُقد بدار الحكمة بالقاهرة، بحضور أعضاء اتحاد المهن الطبية وممثلي النقابات الفرعية، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية، على رأسها زيادة المعاشات وتطوير مشروع العلاج الخاص بالأطباء وأعضاء المهن الطبية.

مثّل النقابة في الاجتماع الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عبد المولى، أمين الصندوق، وشاركا في جلسات نقاشية تناولت سبل تحسين المعاشات بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، إلى جانب بحث آليات تحديث منظومة العلاج لضمان تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة واتساعًا.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية رفع قيمة المعاشات وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروع العلاج، مع إضافة خدمات تخصصية جديدة وتيسير الحصول عليها، لا سيما في مناطق الصعيد والمناطق النائية.

وقال الدكتور محمد الديب إن مشاركة النقابة تأتي انطلاقًا من حرصها على تمثيل أطباء قنا والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، ونقل مطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عبد المولى على ضرورة تطوير مشروع العلاج ليتواكب مع التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة، مطالبًا بتوفير خدمات طبية تليق بالأطباء وتخفف من أعبائهم.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة تحركات مكثفة لاتحاد المهن الطبية بالتعاون مع النقابات الفرعية، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة لأعضائها، وتحقيق مطالبهم المشروعة.