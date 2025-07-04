المرصد السوري: حرائق هائلة تجتاح غابات اللاذقية وتهدد القرى المحيطة

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اندلعت حرائق كبيرة في عدة مناطق من ريف مدينة اللاذقية الواقعة شمالي سوريا، حيث التهمت مساحات شاسعة من الغابات واقتربت بشكل خطير من المناطق السكنية، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان وشهود عيان اليوم الجمعة.

ووفقًا لشهود عيان، اندلعت النيران في غابات بيت القصير بمنطقة البسيط، بالإضافة إلى جبل التركمان وقريتي العيسوية وزنزف.

وأفاد المرصد السوري، ومقره بريطانيا، بأن النيران انتشرت بسرعة بسبب الرياح القوية، بينما شكلت التضاريس الوعرة عائقًا كبيرًا أمام جهود الإطفاء.

وظلت فرق الإطفاء والدفاع المدني في حالة تأهب قصوى، تحاول احتواء الحرائق ومنع وصولها إلى قرية قسطل معاف القريبة ومناطق سكنية أخرى.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا، لكن المسئولين يحذرون من احتمال تفاقم الوضع إذا لم تتحسن الظروف الجوية.

وتم نشر مروحيات لدعم الفرق الأرضية، خاصة في المناطق التي يتعذر الوصول إليها برًا.