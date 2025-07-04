 حملات تموينية في مطروح تضبط ذبائح فاسدة وربع طن زيت مغشوش.. وإنذار أخير بالغلق لمطعم مخالف - بوابة الشروق
الجمعة 4 يوليه 2025 8:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

حملات تموينية في مطروح تضبط ذبائح فاسدة وربع طن زيت مغشوش.. وإنذار أخير بالغلق لمطعم مخالف

أحمد سباق
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 8:13 م | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 8:13 م

قالت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية التموين بمحافظة مطروح، إنه تم ضبط ذبيحتين غير صالحتين للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى أكثر من ربع طن من زيت الزيتون المغشوش، خلال حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بمدينة مرسى مطروح.

وأوضحت أن الحملات أسفرت عن توجيه إنذار أخير بالغلق والتشميع لأحد المطاعم، الذي تم ضبط اللحوم الفاسدة بداخله، فيما تم ضبط كمية زيت الزيتون المغشوش بأحد المحال بشارع الجلاء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت أنه جرى التحفظ على عينات من المضبوطات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتم إعدام باقي الكميات غير الصالحة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك