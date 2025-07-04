قالت المهندسة هند مساعد، مدير مديرية التموين بمحافظة مطروح، إنه تم ضبط ذبيحتين غير صالحتين للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى أكثر من ربع طن من زيت الزيتون المغشوش، خلال حملات تفتيشية مكثفة على الأسواق بمدينة مرسى مطروح.

وأوضحت أن الحملات أسفرت عن توجيه إنذار أخير بالغلق والتشميع لأحد المطاعم، الذي تم ضبط اللحوم الفاسدة بداخله، فيما تم ضبط كمية زيت الزيتون المغشوش بأحد المحال بشارع الجلاء، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت أنه جرى التحفظ على عينات من المضبوطات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وتم إعدام باقي الكميات غير الصالحة، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.