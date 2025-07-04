بدأ سكان من جزيرة أكوسيكيجيما التابعة لمحافظة كاجوشيما اليابانية في غرب اليابان، إخلاء منازلهم وسط سلسلة من الزلازل.

وغادر سكان من قرية توشيما بجزيرة أكوسيكيجيما، صباح اليوم الجمعة على متن سفينة متجهة إلى ميناء في كاجوشيما، حيث من المتوقع أن يبقوا في سكن مؤقت، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

وضرب أمس الخميس زلزال قوي جزيرة أكوسيكيجيما مسجلاً شدة في النطاق الأدنى من 6 على مقياس الزلازل الياباني المتدرج من صفر إلى 7.

وقال عمدة قرية توشيما، كوبو جينئيتشيرو لفريق الاستجابة للكوارث في محافظة كاجوشيما في اجتماع عبر الإنترنت أمس الخميس إن مسؤولي القرية سينقلون عن طريق البحر السكان الذين يريدون الإخلاء إلى مدينة كاجوشيما.

وأشار مسؤولون إلى أن عملية الإخلاء من المتوقع أن تستمر أسبوعا تقريبا. وأضافوا أنه من المحتمل أيضًا إجلاء سكان من جزر أخرى.

وكانت وتيرة النشاط الزلزالي قد ارتفعت حول جزيرتي أكوسيكيجيما وكوداكاراجيما منذ 21 يونيو، حيث تم رصد أكثر من ألف زلزال بقوة درجة واحدة أو أكثر.

وتعد أكوسيكيجيما وكوداكاراجيما جزءا من أرخبيل يسمى جزر توكارا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي كانت شدته في النطاق الأدنى من 6 درجات على المقياس الياباني أمس الخميس هو الأول بهذه القوة الذي يتم تسجيله في القرية منذ أن أصبحت البيانات القابلة للمقارنة متاحة في عام 1919.

وتتعرض لليابان للزلازل لأنه تقع في منطقة "حلقة النار" ووقع الزلزال الأكثر دموية عام 2011 ، بقوة 0ر9 درجة على مقياس ريختير وأدى إلى حدوث امواج عالية ( تسونامي)، وقد أسفر عن وفاة أكثر من 18 ألف شخص وأضرار بالغة بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية.