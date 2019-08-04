البابا فرانسيس يصلي من أجل ضحايا حوادث إطلاق النار في أمريكا

صلى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان من أجل ضحايا ومصابين حوادث إطلاق النار الثلاثة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الجاري.

وقال البابا فرانسيس، خلال صلاة يوم الأحد، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن قلبه مع ضحايا سلسلة العنف التي وقعت في ولاية "تكساس" و"كاليفورنيا" و"أوهايو" الذين تعرضوا لهجوم مسلح وهم عزل.

يذكر أنه ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار بولاية "أوهايو" الأمريكية، الذي وقع منذ أقل من 24 ساعة، إلى 10 قتلى و26 مصابا والذي وقع عقب أيام من حادث إطلاق نار أخر في "كاليفورنيا" أودى بحياة ثلاثة أشخاص.