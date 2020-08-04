أسبوع كورونا في العالم العربي: للمرة الأولى العراق يتصدر قائمة الإصابات (تفاعلي)

تزايدت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بشكل متصاعد، منذ ظهور الفيروس نهاية العام الماضي في مدينة ووهان الصينية، وتعتبر دولة جزر القمر هي آخر دولة عربية انضمت لقائمة الإصابات مطلع شهر مايو الماضي، بعد الإعلان عن أول إصابة بـ«كوفيد-19».

وبنهاية الأسبوع الماضي، وتحديدًا في الفترة ما بين يوم الجمعة الموافق 24 يوليو وحتى الخميس الموافق 30 يوليو، سجلت الدول العربية أكثر من 70 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل تراجعًا في أعداد الإصابات مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجلت خلاله الدول العربية أكثر من 71 إصابة.

وتخطى العراق المملكة العربية السعودية في أعداد الإصابات؛ ليتصدر القائمة بأكثر من 19 ألف إصابة، كما يوضح الشكل التالي:

وجاء العراق في المرتبة الأولى لإصابات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 19 ألفًا و37 إصابة، يليه السعودية بواقع 13 ألفًا و825 إصابة، ثم عمان بواقع 6513، ثم المغرب بواقع 4995، وفي المركز الخامس الكويت التي سجلت 4657 إصابات، كما يوضح الرسم البياني التالي:

وبالنسبة للوفيات سجلت الدول العربية خلال نفس الفترة أكثر من 1400 وفاة جديدة؛ بسبب فيروس كورونا المستجد، تصدر فيها العراق القائمة بواقع 549 حالة، فيما لم تسجل أربع دول هي: جزر القمر وتونس والصومال والأردن أية وفيات، كما يُظهر الشكل التالي:

واحتل العراق المرتبة الأولى بالنسبة لوفيات كورونا على مدار الأسبوع بواقع 549 حالة، يليه مصر بـ294 وفاة، ثم السعودية التي سجلت 207 وفيات، ثم الجزائر 76 وفاة، وفي المرتبة الخامسة عمان التي سجلت 65 وفاة، كما يوضح الشكل التالي:

يُذكر أن جميع البيانات والأرقام تم الحصول عليها من الصفحات الرسمية لوزارات الصحة بالدول العربية ووكالات الأنباء العربية على موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، و«تويتر».

بعض الدول لم تصدر التقرير الوبائي اليومي الخاص بـ«كوفيد-19» خلال بعض الأيام كالصومال وجيبوتي وجزر القمر، وتم تسجيل صفر إصابات ووفيات بالأيام غير المسجلة؛ لعدم توافر البيانات الخاصة بها.