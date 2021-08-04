ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي

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أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء تحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال تموز/يوليو الماضي إلى 9ر54 نقطة، مقابل 3ر50 نقطة خلال حزيران/يونيو الماضي، ليواصل ارتفاعه عن مستوى 50 نقطة.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

جاء هذا الارتفاع الحاد للمؤشر الرئيسي خلال الشهر الماضي على خلفية الارتفاع الكبير للمؤشر الفرعي للأعمال الجديدة. كما تسارع معدل نمو الطلبيات الجديدة بشكل خاص مقارنة بانخفاضه الأخير في حزيران/يونيو الماضي.

ويشير أعضاء لجنة المسح غالبا إلى احتواء فيروس كورونا على الصعيد المحلي في الصين وتحسن أوضاع السوق باعتبارها من العوامل التي ساعدت في تحسن أرقام المستهلكين والطلب.

في الوقت نفسه مازالت جائحة فيروس كورونا تؤثر سلبا على طلبيات التصدير الجديدة والتي تباطأت بشكل عام وفقا لبيانات المسح الأخير.

من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين 1ر53 نقطة خلال تموز/يوليو الماضي مقابل 6ر50 نقطة في حزيران/يونيو الماضي.