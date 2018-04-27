قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تتعرض لموجة شديدة الحرارة تؤثر على كل محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة وهدوء نشاط الرياح يزيد من الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن درجات الحرارة لصيف هذا العام أعلى من المعدلات الطبيعية لها مقارنة بالأعوام الماضية، وفقًا للمسجلات في المحطات التابعة للهيئة والتي يتجاوز عددها 130 محطة.

وأشار إلى أن صيف هذا العام أشد حرارة مقارنة بالـ5 أعوام الماضية، موضحًا أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات.

وتوقع مدير التحاليل بالأرصاد أن يشهد منتصف الأسبوع المقبل انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بمعدل درجة أو اثنين، قائلًا إن الموجة شديدة الحرارة تؤثر على العديد من المناطق في العالم وتشهد تسجيل درجات حرارة قياسية.

ونصح المواطنين بعدم الجلوس داخل أماكن مغلقة أو سيئة التهوية، وعدم التعرض قدر الإمكان إلى أشعة الشمس لفترة طويلة، وارتداء غطاء واقٍ للرأس أثناء التواجد خارج المنزل، فضلًا عن زيادة معدلات شرب السوائل والمرطبات وخاصة المياه.