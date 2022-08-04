أعلنت الحكومة المكسيكية، اليوم الخميس، إنقاذ ثلاثة عمال من قاع منجم فحم بعد انهياره شمال شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الأمن المكسيكية، وفقا لراديو (مونت كارلو الدولية)، أنه "تم إنقاذ ثلاثة عمال ونقلهم إلى المستشفى، فيما لايزال هناك أن عشرة عمال آخرين داخل المنجم"، مؤكدة أن الحكومة توظف كل الوسائل اللازمة للقيام بعمليات البحث والإنقاذ.

ومن جانبه، قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن "عمال منجم عالقين بعد انهيار وغرق منجم للفحم نأمل أن نجدهم سالمين"، مشيرًا إلى وصول فرق الإنقاذ إلى الموقع.

يشار إلى أنه وقع الحادث على بعد 1130 كيلومترا شمال مدينة مكسيكو فى بلدة سابيناس بولاية كواهويلا المنطقة الرئيسية لمناجم الفحم في المكسيك.

من ناحية أخرى، اعتقلت السلطات المكسيكية، 116 مهاجرا أجنبيا كانوا يستقلون شاحنة في مدينة (بويبلا) وسط البلاد.

وذكر المعهد الوطني للهجرة في المكسيك -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي"- أن الشاحنة كانت تقل 73 رجلا و34 امرأة بالإضافة إلى ستة شباب وثلاث فتيات قصر، مضيفا أنه تم إنقاذ 91 شخصا من (كوبا) و16 من (نيكاراجوا) و4 من (السلفادور) و3 من (هندوراس) وشخص واحد من (فنزويلا) وآخر من (بنما).

وأكد المعهد أنه تم نقل المهاجرين إلى مقره؛ للوقوف على وضعهم القانوني، فيما تم اعتقال سائق الشاحنة ومرافقه.