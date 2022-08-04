كييف: مزيد من السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية جاهزة للمغادرة

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إن مزيدا من السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية جاهزة للمغادرة.

وأضاف كوليبا في تغريدة على تويتر أن السفن ستصل إلى عملاء أجانب وستساعد في تجنب الجوع إذا "التزمت روسيا بالتزاماتها بموجب مبادرة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة".

وأنهى فريق مشترك في مضيق البوسفور بنجاح عملية تفتيش أول سفينة محملة بصادرات الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية منذ بداية الغزو الروسي للبلاد في شباط/فبراير الماضي، لتواصل السفينة رحلتها إلى وجهتها النهائية في لبنان.

وكانت وزارة الدفاع التركية ذكرت أن خبراء من أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة صعدوا على متن سفينة الشحن صباح الأربعاء، وفتشوها لمدة ساعة تقريبا وتحققوا من الشحنة والوثائق.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن السفينة مرت عبر مضيق البوسفور إلى بحر مرمرة ورافقتها ثلاث سفن تركية لإرشادها.

وقالت وزارة الدفاع التركية، على موقع تويتر، إن السفينة رازوني تستعد للإبحار من سواحل اسطنبول على مضيق البوسفور إلى وجهتها النهائية في لبنان.

وتتمثل مهمة الفريق في التأكد من أن السفينة لا تحمل أي شحنة غير مصرح بها، مثل الأسلحة.

ومن المقرر لاحقا أن تبحر السفينة عبر مضيق الدردنيل إلى البحر المتوسط.

وكانت رازوني قد أبحرت من ميناء أوديسا الأوكراني الاثنين الماضي حاملة 26 ألف طن من الحبوب، في طريقها إلى لبنان.

وما زالت أكثر من 20 مليون طن من الحبوب من محصول العام الماضي تنتظر التصدير، وفقا لبيانات من أوكرانيا. وتحتاج السوق العالمية الغذاء بصفة عاجلة خصوصا في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.