البولندي هوركاتش يودع بطولة سيتي المفتوحة للتنس مبكرا

خرج البولندي هوبرت هوركاتش من الدور الثاني لبطولة سيتي المفتوحة للتنس بخسارته على يد الفنلندي إميل روسوفوري.
وفاز روسوفوري المصنف 46 على العالم، على هوركاتش بنتيجة 6 /4 و7 /6 (7 /3) بعد مباراة استغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة ليصعد إلى دور الثمانية.
وفاز الأسترالي نيك كيريوس وصيف بطولة ويمبلدون على الأمريكي تومي بول 6 /3 و6 /4 بعد مباراة استغرقت ساعة واحدة 25 دقيقة.
وودع الكندي دينيس شابوفالوف البطولة الأمريكية من الدور الثاني بخسارته على يد الأمريكي جيفري جون ولف 2/ 6 و6 /7.
وفاز الأمريكي تايلور فريتز المصنف الثالث بصعوبة على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6 /4 و6 /4 بعد مباراة استغرقت ساعة واحدة و11 دقيقة كما فاز الأمريكي ريلي اوبلكا المصنف الرابع على مواطنه دينيس كودلا 6 /7 و6 /4 و6 /4 في ساعتين.
وتغلب البلغاري جريجور ديميتروف المصنف الخامس على الفرنسي أدريان مانارينو 6 /1 و3 /6 و7 /5 وفاز الدنماركي هولجر رون على الفرنسي بينوا بيير 6 /3 و6 /2.
وفاز الأمريكي فرانسيس تيافوي على مواطنه كريتسوفر يوبانكس 6 /3 و7 /6 (7/ 2) والأمريكي ماكسيم كريسي على مواطنه جاك سوك 4 /6 و6 /4 و6 /صفر.
كما تغلب الياباني يوشيتو نيشوكا على الأسترالي أليكس دي مينور 3 /6 و7 /6 (8 /6) و6 /2 .