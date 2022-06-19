البولندي هوركاتش يودع بطولة سيتي المفتوحة للتنس مبكرا

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خرج البولندي هوبرت هوركاتش من الدور الثاني لبطولة سيتي المفتوحة للتنس بخسارته على يد الفنلندي إميل روسوفوري.

وفاز روسوفوري المصنف 46 على العالم، على هوركاتش بنتيجة 6 /4 و7 /6 (7 /3) بعد مباراة استغرقت ساعة واحدة و43 دقيقة ليصعد إلى دور الثمانية.

وفاز الأسترالي نيك كيريوس وصيف بطولة ويمبلدون على الأمريكي تومي بول 6 /3 و6 /4 بعد مباراة استغرقت ساعة واحدة 25 دقيقة.

وودع الكندي دينيس شابوفالوف البطولة الأمريكية من الدور الثاني بخسارته على يد الأمريكي جيفري جون ولف 2/ 6 و6 /7.

وفاز الأمريكي تايلور فريتز المصنف الثالث بصعوبة على الأسترالي أليكسي بوبيرين 6 /4 و6 /4 بعد مباراة استغرقت ساعة واحدة و11 دقيقة كما فاز الأمريكي ريلي اوبلكا المصنف الرابع على مواطنه دينيس كودلا 6 /7 و6 /4 و6 /4 في ساعتين.

وتغلب البلغاري جريجور ديميتروف المصنف الخامس على الفرنسي أدريان مانارينو 6 /1 و3 /6 و7 /5 وفاز الدنماركي هولجر رون على الفرنسي بينوا بيير 6 /3 و6 /2.

وفاز الأمريكي فرانسيس تيافوي على مواطنه كريتسوفر يوبانكس 6 /3 و7 /6 (7/ 2) والأمريكي ماكسيم كريسي على مواطنه جاك سوك 4 /6 و6 /4 و6 /صفر.

كما تغلب الياباني يوشيتو نيشوكا على الأسترالي أليكس دي مينور 3 /6 و7 /6 (8 /6) و6 /2 .