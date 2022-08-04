سموحة يضم التونسي فراس لحياني لتدعيم رجال السلة

أعلن نادي سموحة برئاسة وليد عرفات، تعاقده مع التونسي فراس لحياني، لتدعيم صفوف فريق السلة، بداية من الموسم القادمة، قادما من الاتحاد المنستيري.

ونجح فراس، في التتويج بالدوري التونسي، بالإضافة لـ بطولة إفريقيا BAL، على حساب الزمالك، وذلك بجانب امتلاكه لتاريخ حافل بالألقاب مع الأندية التونسية ومنتخب نسور قرطاج، حيث سبق وتوج بالدوري التونسي 4 مرات وكأس تونس 3.

وأبدى لحياني، سعادته بالتواجد في الدوري المصري، وبداية تجربة جديدة رفقة النادي السكندري مؤكدا أنه يسعى لتقديم أفضل ما لديه من أجل التتويج بالألقاب رفقة سموحة.