الفيروس المفقود الذي أدى إلى حماية البشر من الجدري

ترى من أين جاء ذلك الفيروس؟ وهل سيمكننا على الإطلاق العثور عليه في الطبيعة؟

الرجل الذي يعود إليه الفضل في ابتكار عملية التلقيح هو إدوارد جينر، الذي أعلن عن اكتشافه في عام 1796. وقد تبين أن القصة المعتادة التي تسرد كيف توصل إلى ابتكاره ليست دقيقة تماما.

النسخة الأكثر شهرة للقصة هي أن جينر لاحظ أن بائعات الحليب عادة ما تكون بشرتهم صافية وليس بها البثور التي كان يعاني منها قطاع عريض من السكان - حوالي 85 في المئة من المتعافين من الجدري تعرضوا لنسبة كبيرة من ندوب الوجه الشائعة لدى المصابين بالمرض. وأدرك جينر أن الأشخاص الذين أصيبوا بأعراض خفيفة لجدري البقر قل لديهم احتمال الإصابة بالجدري الذي يصيب الإنسان. ولإثبات ذلك، قام بإصابة صبي يبلغ من العمر ثمانية أعوام بجدري البقر دون علمه، ثم عرضه لفيروس جدري البشر ليرى ما إذا كان سيمرض (لحسن الحظ لم يحدث ذلك، وعاش الطفل).

ولكن في الواقع، حدث الاكتشاف عن طريق الصدفة قبل ذلك بنحو ثلاثة عقود، على يد طبيب كان قد انتقل لتوه إلى بلدة ثورنبري في مقاطعة غلوسترشير. هناك، افتتح الطبيب جون فيوستر عيادة يمارس فيها "التجدير"، وهي طريقة قديمة لحماية الأشخاص من الجدري من خلال قطع جلد ذراع شخص غير مصاب وتدليك مكان القطع بكمية صغيرة من الصديد المأخوذ من بُثور مريض الجدري

هذه الطريقة كانت تستخدم في قارة آسيا، من الهند إلى التبت، منذ مئات السنين، ولكنها لم تكن معروفة للأوروبيين حتى علمت بها الليدي ماري ورتلي مونتاغيو بينما كانت في القسطنطينية (إسطنبول) وأكسبتها شهرة في بريطانيا خلال القرن الثامن عشر. عندما كانت هذه التقنية تحقق نجاحا، كانت تنتج في العادة ندبة جدري واحدة في موقع العدوى، ما كان يشير إلى أن جهاز مناعة المريض تعلم أن يتعرف على الفيروس. وعندما كانت تفشل، وتنتشر العدوى - في حوالي 2-3 في المئة من الحالات - كانت تتسبب في وفاة المريض.

ولكن في ثورنبري، لم تتفاعل أجساد بعض المرضى مع "التجدير" على الإطلاق، ورغم المحاولات المتكررة، كانت العملية غير ناجحة. أثار ذلك حيرة فيوستر. وفي ذات يوم، قال أحد المزارعين إنه أصيب مؤخرا بجدري البقر - أي أنه كان قد اكتسب مناعة بالفعل.

يقول آرثر بويلستون أخصائي علم الأمراض المتقاعد ومؤلف كتاب "تحدي القدر: الجدري والثورة العلمية المنسية خلال القرن الثامن عشر"، إن "جدري البقر كان بشكل عام مقصورا على منطقة الشمال الغربي البريطانية [في ذلك الحين]".ويضيف أنه لم يكن منتشرا بشكل كبير، فقد كان يتفشى كل بضع سنوات فحسب، وعلى الرغم من أن المزارعين في المنطقة كانوا على دراية بوجوده، كان الجيل الشاب فقط هو من يربط بينه وبين الحماية من مرض الجدري.

هذا الاعتقاد الشعبي على ما يبدو وجد طريقه في نهاية المطاف إلى جينر، الذي درس هو وفيوستر بكلية الطب ذاتها.

في 14 مايو عام 1796، أخذ جينر كمية من القيح من بثر جدري البقر الذي نما على ذراع إحدى بائعات الحليب. استخدم القيح في تطعيم صبي في الثامنة من العمر. بعد ستة أسابيع، تم "تجدير" الصبي، وعندما لم تظهر عليه أي أعراض للإصابة بالجدري، أيقن جينر أن هذه الطريقة الرائدة حققت نجاحا.