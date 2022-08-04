وزير الخارجية الأمريكي ونظيره القطري يناقشان مستجدات محادثات الاتفاق النووي

اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي يعقد في عاصمة كمبوديا بنوم بنه.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية «قنا»، صباح الخميس، جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات محادثات الاتفاق النووي، وتطورات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال وزير الخارجية القطري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس: «سعدت بلقاء زميلي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم في كمبوديا، على هامش اجتماعات الآسيان».

وأضاف: «أجرينا نقاشاً مثمراً حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، وتطرقنا في اجتماعنا إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي والأوضاع في أفغانستان».

سعدت بلقاء زميلي @SecBlinken وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم في #كمبوديا، على هامش اجتماعات #الآسيان، حيث أجرينا نقاشاً مثمراً حول سبل تطوير العلاقات الثنائية. تطرقنا في اجتماعنا إلى مستجدات محادثات الاتفاق النووي والأوضاع في أفغانستان.#ASEAN pic.twitter.com/fnlOR6fQKR — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) August 4, 2022

وفي وقت سابق، وصل مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، على رأس وفد إلى عاصمة النمسا قبل قليل، بهدف استئناف «مفاوضات إلغاء الحظر» مع سائر الأطراف.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، صباح الخميس، بأنه سيتم استئناف المفاوضات بين ممثلي إيران والأطراف الأخرى في عاصمة النمسا بأشكال مختلفة، اعتبارًا من اليوم الخميس.

وفي سياق متصل، كتب باقري كني، عبر «تويتر» أمس: «ينبغي لأمريكا أن تغتنم الفرصة السخية التي يتيحها أعضاء الاتفاق النووي، والكرة باتت في ملعبهم (الأمريكيين) لإظهار النضج والتصرف بمسؤولية».