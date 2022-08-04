سول وواشنطن تتفقان على دعم الجهود لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية

اتفق رئيس الجمعية الوطنية الكورية كيم جين-بيو، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، على دعم جهود سول وواشنطن لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، معربين عن مخاوفهما من التهديدات المتصاعدة منها.

وأعرب الجانبان خلال لقائهما، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، عن قلقهما إزاء الوضع الخطير الذي يتصاعد فيه مستوى التهديد لكوريا الشمالية، مؤكدين توسيع العلاقات بين البلدين الحليفين، مشيرين إلى كيفية توسع التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ليشمل مجالات مثل الأمن الدفاعي والاقتصاد والتكنولوجيا.

جدير بالذكر أن رحلة بيلوسي لكوريا الجنوبية، التي تستغرق يومين، تشمل زيارة إلى قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية بين الكوريتين، ومن المتوقع أيضا أن تتحدث عبر الهاتف مع الرئيس يون سيوك-يول.

وكوريا الجنوبية هي إحدى وجهات جولة بيلوسي الآسيوية التي أخذتها بالفعل إلى سنغافورة وماليزيا وتايوان، وبعد زيارتها إلى كوريا الجنوبية، تخطط لزيارة اليابان، وتعد بيلوسي هي أول رئيسة لمجلس النواب الأمريكي تزور كوريا الجنوبية منذ زيارة رئيس مجلس النواب السابق دينيس هاستر في عام 2002.