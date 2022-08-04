التحفظ على زوج سيدة ووالده وشقيقه بعد وفاتها داخل مسكن الزوجية بالشرقية



تحفظت الأجهزة الأمنية بالشرقية على شاب ووالده وشقيقه؛ وذلك لحين ورود نتيجة التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعي في واقعة العثور على زوجة الأول متوفاة غثر إصابات بالرأس داخل مسكن الزوجية بكفر صقر.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول سارة و م، 21 عاما، مقيمة بدائرة مركز كفر صقر، جثة هامدة إثر إصابتها إصابات متعددة بالرأس، مع الاشتباه في وجود شبهة جنائية في الوفاة.



وانتقلت الأجهزة الأمنية الي مسكن المجنى عليها لجمع التحريات والفحوصات حول الواقعة، فيما تبين من التحريات الأولية أن زوجها وشقيقه ووالدهما وراء التسبب في وفاة المجني عليها، وتم التحفظ عليهما لحين ورود التحريات النهائية وتقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة ومدى وجود شيهة جنائية من عدمها.