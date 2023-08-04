معهد أمريكي: موسكو تمنع المدونين العسكريين من نشر الملاحظات السلبية

ذكر خبراء معهد دراسات الحرب الأمريكي يوم الخميس أن الكرملين ووزارة الدفاع في موسكو قد منعوا المدونين العسكريين الروس - أو ميلبلوجرز- من نشر ملاحظات انتقادية تنعكس بشكل سيء على كبار القادة العسكريين في روسيا.

وجاء في التقرير اليومي للمعهد "ربما تكون المستويات العليا في القيادة العسكرية الروسية قد وجهت الـ"ميلبلوجرز" إلى التزام الصمت بشأن المشكلات التي يمكن إلقاء اللوم فيها مباشرة على القيادة العسكرية الروسية".

وأشار التقرير إلى أن السلطات الروسية ربما كانت على استعداد للسماح للمسؤولين المحليين مثل عمدة موسكو سيرجي سويانين لتحمل المسؤولية بشأن الهجمات على العاصمة.

لكنهم اتخذوا إجراءات صارمة ضد المدونين العسكريين الذين ينتقدون الهجمات الأوكرانية على شبه جزيرة القرم في محاولة لحماية كبار القادة العسكريين، مثل رئيس الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف ووزير الدفاع سيرجي شويجو ومنع الذعر في شبه الجزيرة التي تحتلها روسيا.