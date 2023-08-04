رئيس كاف يهنئ منتخب المغرب بعد تأهله لدور الستة عشر بمونديال السيدات

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حرص باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، علي تهنئة منتخبات نيجيريا والمغرب وجنوب أفريقيا لتأهلهم لدور الستة عشر ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا.

وقال موتسيبي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لكاف، اليوم الجمعة، إنه حرص علي تهنئة المنتخبات الثلاث بتأهلهم التاريخي والمستحق لدور الـستة عشر.

وأضاف:" الجمعية العمومية للكاف تهنئ المنتخبات الثلاث على تأهلهم التاريخي والمستحق إلى دور الستة عشر من كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا. 2023".

وأوضح:" فخورون بما قدمته سيدات المغرب ونيجيريا وجنوب افريقيا وبالأداء المتميز والانتصارات التي تحققت بشق الأنفس في كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا ".

وتتواصل منافسات كأس العالم للسيدات حتى يوم 20 من أغسطس الجاري.