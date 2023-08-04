 كييف: مُسيرة بحرية تضرب سفينة روسية في نوفوروسيسك وتلحق بها أضرارا بالغة - بوابة الشروق
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كييف: مُسيرة بحرية تضرب سفينة روسية في نوفوروسيسك وتلحق بها أضرارا بالغة

كييف - د ب أ
نشر في: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 3:08 م | آخر تحديث: الجمعة 4 أغسطس 2023 - 3:08 م
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن هجوما بطائرة مسيرة بحرية أوكرانية على ميناء نوفوروسيسك الروسي بالبحر الأسود، أسفر عن إلحاق أضرار بالغة بسفينة إنزال.

ونقلت العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية عن مصدر اليوم الجمعة، أنه ظهر في مقطع فيديو طائرة مسيرة بحرية تابعة لجهاز الاستخبارات الأوكراني (أس بي يو)، ومحملة بـ450 كيلوجراما من المواد الناسفة، وهي تصيب سفينة روسية.

وتردد أنه كان على متن السفينة طاقم من نحو مئة فرد.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية هجوم نوفوروسيسك ولكنها قالت إنه تم صده.

ويظهر المقطع المصور الذي نشر على تويتر الهجوم من منظور طائرة مسيرة، حتى اصطدامها بالسفينة.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أيضا أنه تردد أنها كانت عملية مشتركة بين الاستخبارات والبحرية في أوكرانيا.

وأظهرت الصور في وقت لاحق سفينة الانزال اولينيجورسكي جورنياك (اولينيجورسك ماينر) التي انضمت إلى الخدمة في 1976، وقد مالت على أحد جانبيها في خليج نوفوروسيسك.

وقالت موسكو إن السفينة لم تتضرر.

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