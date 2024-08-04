 نتنياهو: السيطرة على محور فلادلفيا ورفح أمر مهم جدا لإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نتنياهو: السيطرة على محور فلادلفيا ورفح أمر مهم جدا لإسرائيل

أحمد علاء
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 7:41 م | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 7:41 م

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه زار قواته في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة قبل أسابيع وشعر بالفخر بسبب ما سماها إنجازاتهم.

وأضاف في كلمة له، مساء الأحد، أن قواتهم تقدم أعمالا عسكرية وصفها بالمتعاظمة فوق وتحت الأرض.

وأشار إلى أن السيطرة على محور فلادلفيا ورفح أمر مهم جدا لإسرائيل، زاعما أن القضاء على عناصر حركة حماس تقرّب (دولة الاحتلال) من تحقيق ما سماه النصر وضمان مستقبلها وتحرير كل المحتجزين.

ولفت إلى أنهم سيبادرون للهجوم في كل مناطق القتال حتى تحقيق ما دعاه النصر.

ونوه نتنياهو بأنه منذ هجمات السابع من أكتوبر، تعمل إسرائيل لتعزيز القدرة العسكرية التي ترسخ وجودها.

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