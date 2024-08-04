إعلام غزة الحكومي: الاحتلال قصف 172 مركز إيواء مأهول بعشرات آلاف النازحين

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف 172 مركزاً للإيواء مأهولاً بعشرات آلاف النازحين.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال ارتكب مجزرتين مروّعتين بمدينة غزة الأولى في مدرسة حسن سلامة والثانية في مدرسة النصر بمدينة غزة، وراح ضحية المجزرتين 25 شهيدا وعشرات الإصابات، بينها إصابات خطيرة.

وأضاف البيان: «بهاتين المجزرتين الجديدتين يكون جيش الاحتلال قد قصف واستهدف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية 172 مركزاً للإيواء مأهولاً بعشرات آلاف النازحين، ومن بين هذه المراكز 152 مدرسة مأهولة بالنازحين، منها مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية، وقد تجاوز الشهداء الذين ارتقوا داخل المدارس أكثر من 1040 شهيدًا، حيث تأتي هذه المجازر المستمرة استكمالاً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي».

ولفتت إلى أنَّ جيش الاحتلال يُركز بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين داخل المدارس، ويستهدف تجمعات النازحين بشكل عام خاصة في المناطق التي يزعم بأنها مناطق آمنة، وذلك وفق خطة مدبرة ومخطط لها بهدف القتل العمد وتحقيق أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين.

ولفت إلى أن هذه المجازر تأتي في ظل إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.

ودان المكتب الإعلامي، بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجازر المروّعة ضد المدنيين، واصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية. وحمل المكتب، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.