محمود شاهين يؤجل عقد قرانه حدادا على وفاة منتجي شركة سينرجي

قرر مدير التصوير محمود شاهين تأجيل عقد قرانه، الذي كان من المفترض إقامته اليوم الأحد، حدادًا على وفاة منتجي شركة سينرجي الأربعة.

وكتب شاهين عبر حسابه على إنستجرام: "نظرًا لظروف الحادث الأليم الذي راح ضحيته أربعة من المنتجين الزملاء، وللمشاركة في مراسم العزاء يوم 4 أغسطس، فقد تم تأجيل كتب كتابي إلى يوم 5 أغسطس. خالص التعازي لأهالي الضحايا".

يُذكر أن آخر أعمال محمود شاهين هو فيلم "شقو"، الذي عُرض في عيد الفطر الماضي، وبطولة: عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.