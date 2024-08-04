 محمود شاهين يؤجل عقد قرانه حدادا على وفاة منتجي شركة سينرجي - بوابة الشروق
الأحد 4 أغسطس 2024 5:44 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محمود شاهين يؤجل عقد قرانه حدادا على وفاة منتجي شركة سينرجي

مدير التصوير محمود شاهين
مدير التصوير محمود شاهين
إسراء زكريا
نشر في: الأحد 4 أغسطس 2024 - 4:36 ص | آخر تحديث: الأحد 4 أغسطس 2024 - 4:36 ص

قرر مدير التصوير محمود شاهين تأجيل عقد قرانه، الذي كان من المفترض إقامته اليوم الأحد، حدادًا على وفاة منتجي شركة سينرجي الأربعة.

وكتب شاهين عبر حسابه على إنستجرام: "نظرًا لظروف الحادث الأليم الذي راح ضحيته أربعة من المنتجين الزملاء، وللمشاركة في مراسم العزاء يوم 4 أغسطس، فقد تم تأجيل كتب كتابي إلى يوم 5 أغسطس. خالص التعازي لأهالي الضحايا".

يُذكر أن آخر أعمال محمود شاهين هو فيلم "شقو"، الذي عُرض في عيد الفطر الماضي، وبطولة: عمرو يوسف، ومحمد ممدوح، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك