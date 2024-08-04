حزب الله اللبناني يطلق عشرات الصواريخ على شمال اسرائيل

أعلن حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد إطلاق عشرات الصواريخ على منطقة الجليل الأعلى بشمالي إسرائيل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي‏ طالت قرى بجنوبي لبنان وأسفرت عن إصابة مدنيين .

وجاء في بيان صادر عن حزب الله "قصفنا للمرة الأولى مستعمرة بيت هلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف المدنيين جنوبي لبنان".

وتابع البيان "أدخلنا على جدول نيراننا ‏المستوطنة الجديدة بيت هلل وقصفناها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا"

وأضاف البيان"استهداف بيت هلل جاء ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية وخصوصا الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين".

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق 30 صاورخا من جنوب لبنان، مضيفا أنه اعترض معظم تلك الصواريخ.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في عدة مجتمعات في منطقة الجليل الأعلى في شمال إسرائيل محذرة من الرشقة الصاروخية، بما في ذلك بيت هلل، جونين، هاجوشريم، كفار بلوم، كفار جلعادي، كفار يوڤال، كريات شمونة، لهفوت هبشان، معيان باروخ، المطلة، ناؤوت مردخاي، سدي نحميا، شامير وتل حاي.

وتقع تلك التجمعات في منطقة الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.