سقوط عصابة تخصصت فى تجارة المخدرات بالقليوبية بحوزتهم مواد تقدر بـ 5 مليون و500 ألف جنيه

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ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على تشكيل عصابي تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية وبحوزتهم مواد تقدر بـ5 ملايين و500 ألف جنيه.



رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها وإدارتهم لبؤرة إجرامية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

تم ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم (4,250 كيلو هيروين ، 4 كيلو لمخدر الآيس، كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، 2 بندقية خرطوش، 3 فرد محلى، طلقات مختلفة الأعيرة، 6 قطع أسلحة بيضاء، قطع أرجيلة "المستخدمة فى تعاطى المواد المخدرة"، دراجة نارية "بدون لوحات").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ5 ملايين و500 ألف جنيه تقريبا.

ياتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتاجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.