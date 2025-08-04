 إقبال ملحوظ على انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج وسط تأمين مشدد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إقبال ملحوظ على انتخابات مجلس الشيوخ بسوهاج وسط تأمين مشدد

محمد عبد المجيد
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 1:12 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 1:12 م

انطلق اليوم ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في محافظة سوهاج وسط إقبال متوسط في المراكز التي لا يوجد بها مرشحون، فيما شهدت مراكز المرشحين حشودًا كبيرة منذ الصباح الباكر أمام لجان الاقتراع.

كما سجلت لجان الانتخابات في جميع أنحاء المحافظة توافدًا ملحوظًا من السيدات للإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس الشيوخ.

وتشهد الدوائر الانتخابية في سوهاج منافسة بين 29 مرشحًا على المقاعد الفردية، بالإضافة إلى القائمة الوطنية من أجل مصر التي تضم 5 مرشحين من محافظة سوهاج.

ويحق لـ 3 ملايين و351 ألفًا و183 ناخبًا وناخبة الإدلاء بأصواتهم في محافظة سوهاج، من خلال 504 مراكز انتخابية تضم 507 لجان فرعية موزعة على مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ويأتي ذلك وسط تواجد مكثف لقوات الأمن لتأمين المقار الانتخابية من الخارج، بالإضافة إلى وجود فرق طبية وإسعاف لمتابعة أي حالات طارئة.




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