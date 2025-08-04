وزيرة الاقتصاد الألمانية تتعهد ببناء محطات طاقة تعمل بالغاز في منطقة لاوزيتس

تعهدت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه ببناء محطات طاقة تعمل بالغاز في منطقة لاوزيتس (لوساتيا) شرقي ألمانيا.

وخلال زيارتها لشركة الطاقة ليج في مدينة شبريمبرج شرقي ألمانيا، قالت رايشه اليوم الاثنين، إن "محطات الغاز في لاوزيتس مطلوبة، وسيتم بناؤها أيضًا"، وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أنها تستطيع أن تضمن لشركة ليج أمانًا في التخطيط، مؤكدا أن الحكومة الاتحادية ستبذل كل ما في وسعها للحفاظ على هذا الموقع التقليدي، مشيرة إلى أنه سيتم تصميم شروط الطرح (المناقصات) بطريقة تمكّن شركة ليج من الاستثمار والفوز بالعقود.

وتخطط شركة ليج لبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز يمكن تحويلها لاحقًا إلى محطات تعمل بالهيدروجين، وذلك من أجل تأمين مستقبل وظيفي للعمال بعد التخلي عن الفحم في توليد الطاقة.

وقالت ريني ريشتر، مديرة المنطقة في نقابة عمال الطاقة:" نطالب بألّا يتم نسياننا".

وجرى استقبال الوزيرة رايشه في موقع "شفارتسه بومبه" من قِبل عشرات من موظفي شركة ليج الذين اصطفوا للترحيب بها. وظهرت لافتة تطالب بـ "مكافأة تحول" بدلاً من "مكافأة الجنوب"، وذلك في إشارة إلى تصريحات سابقة لرايشه تحدثت فيها عن "مكافأة الجنوب" في سياق بناء محطات الغاز الجديدة "مصطلح /مكافأة الجنوب/ يشير إلى سياسة تفضيلية في تخصيص الدعم الفيدرالي لبناء محطات الغاز في جنوب ألمانيا، بحجة ضمان أمن الإمداد هناك، الأمر الذي أثار اعتراضات من المناطق الشرقية التي تطالب بنصيب عادل من الدعم والمشروعات المرتبطة بانتقال الطاقة".

وردت الوزيرة على ذلك بأن هناك نقص في الطاقة الكهربائية ولاسيما في جنوب ألمانيا.

وينص اتفاق الائتلاف الحكومي بين الاتحاد المسيحي، الذي يتكون من حزب ميرتس المسيحي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على بناء محطات طاقة تعمل بالغاز بقدرة تصل إلى 20 جيجاواط بحلول عام 2030. وستُستخدم هذه المحطات لسد احتياجات الكهرباء في حال لم تكن مصادر الطاقة المتجددة كافية، مثلما يحدث في "فترات الركود المظلم" والمقصود بها الفترات التي تخلو من سطوع الشمس وهبوب الرياح. ومن المخطط تقديم دعم حكومي لهذا الغرض.