قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، إن الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم بالتنسيق الكامل مع كل الجهات المعنية.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أن المحافظة وضعت خطة انتشار كاملة محددة مسبقًا؛ للتعامل مع أي موقف بهدوء ويسر وسكينة.

وأشار إلى تيسير كل الإجراءات بالتنسيق مع الجهات القضائية ومديرية الأمن، لافتًا إلى وضع مظلات وتوفير كراسٍ متحركة لذوي الهمم وكبار السن داخل اللجان.

وذكر أن المحافظة تضم 654 لجنة انتخابية لاستقبال 3.6 مليون مواطن، مؤكدًا توفير كل سبل الراحة للناخبين.

وأضاف أن «المحافظة جاهزة للتعامل مع أي عائق والتدخل على الفور لتلافيه»، مردفا: «غرفة الأزمات تتدخل لضمان سير العملية الانتخابية بيسر، ونتوقع أن تحقق الانتخابات نجاحًا باهرًا».

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.