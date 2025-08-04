محافظ الشرقية يواصل متابعة سير الانتخابات ويشيد بإقبال الناخبين

تفقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مقر اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق؛ وذلك لمتابعة سير انتظام عملية التصويت بها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأشاد محافظ الشرقية، بإقبال المواطنين على اللجنة والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية واستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير كافة سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، كما تم رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية.

كما أشاد المحافظ بالتواجد الأمني أمام اللجان من قبل قوات الأمن المكلفة بتأمين المقار الانتخابية، مؤكداً أن العملية الانتخابية تتم في أجواء من الديمقراطية والشفافية.

ويتنافس على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة الشرقية، والبالغ عددها 7 مقاعد، 24 مرشحًا، بينهم 11 مرشحًا مستقلًا، و5 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشحين اثنين عن حزب مصر الحديثة، ومرشحين اثنين عن حزب المؤتمر، ومرشح واحد عن حزب الوفد، ومرشح واحد عن حزب الاتحاد، ومرشح واحد عن حزب الشعب الجمهوري، ومرشح واحد عن حزب حماة الوطن.

كما تقدمت القائمة الوطنية (من أجل مصر) بطلبات الترشح على مقاعد القائمة عن الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا)، والتي تضم محافظات: الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء. ضمت القائمة 6 مرشحين على مقاعد محافظة الشرقية.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت خلال انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية 4 ملايين و867 ألف و259 ناخبًا وناخبة، يدلون بأصواتهم أمام 829 مقرًا انتخابيًا، بواقع 844 لجنة فرعية.

بدأت عملية التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 في تمام الساعة التاسعة صباحًا اليوم الاثنين، 4 أغسطس 2025، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. وتستمر العملية الانتخابية لمدة يومين، ويشرف على الانتخابات 9500 قاضٍ من قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

تُجرى الانتخابات في حضور وسائل الإعلام والمنظمات الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.