حماس: الاحتلال يواصل سياسته الإجرامية في هندسة التجويع وتصعيد كل صنوف الإبادة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال يواصل سياسته الإجرامية في هندسة التجويع وتصعيده كل صنوف الإبادة ضد أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزَّة أمام مرأى ومسمع العالم.

وأضاف في كلمة مصورة، مساء الاثنين، أن ما يحدث جريمة ضد الإنسانية ستبقى وصمة عار تلاحق كل داعمي الاحتلال والمتقاعسين عن منعها ووقفها.

وتابع: «تجاهل العديد من الدول، خصوصًا الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية الداعمة للاحتلال، لجرائم الاحتلال وما يقوم به من حرب إبادة وتجويع لشعبنا في قطاع غزة، وتجاهل أوضاع ومعاناة أسرانا والانتهاكات التي ترتكب ضدهم، مقابل الانحياز الفاضح الذي تظهره الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية للاحتلال وأسراه لدى المقاومة، يمثل سياسة عرجاء تنظر بعين واحدة وتكيل بمكيالين عندما يتعلّق الأمر بالاحتلال الصهيوني وجرائمه».

ولفت إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو تتحمّل المسئولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى لدى المقاومة، بسبب تعنّتها وغطرستها وتهرّبها من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وتصعيد حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

واستكمل: «في الوقت نفسه، يتحمّل نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، مسئولية الحالة التي وصل إليها الأسير الجندي الصهيوني إيفاتار ديفيد، بسبب تصعيد الحصار والتجويع ومنع وصول الغذاء والماء والدواء إلى قطاع غزَّة».

ولفت إلى أن العالم شهد على المعاملة الإنسانية التي تلقاها أسرى الاحتلال لدى المقاومة منذ السابع من أكتوبر 2023، طيلة مدة أسرهم، إضافة إلى اعتراف وشهادات الأسرى المفرج عنهم، وقد أوضحت المقاومة دومًا أن أسرى العدو يأكلون مما يأكل الشعب الفلسطيني المحاصر المجوَّع، ويشربون مما يشرب.