قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إن هناك إقبالًا منقطع النظير في جميع لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالمراكز والقرى.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «TEN»، صباح الاثنين: «هناك وعي انتخابي من الشباب، والأطفال يشاركون مع أهلهم لتعلم الممارسة الديمقراطية».

وأشار إلى ازدحام المواطنين بكل اللجان والمراكز الفرعية والرئيسية للإدلاء بأصواتهم، موضحًا أن المحافظة تضم ما يزيد على 3 ملايين شخص يحق لهم الانتخاب.

وأكد أن «الدولة توفر كل الإمكانيات اللوجستية والتأمينية على أعلى مستوى، لمواجهة أي عائق من انقطاع للكهرباء أو المياه، والتعامل مع أية حالات طارئة».

ولفت إلى الحرص على تقديم الدعم اللازم لذوي الإعاقة وذوي الهمم وكبار السن لتسهيل وصولهم إلى اللجان.

وأكمل: «نشهد عرسًا ديمقراطيًا نتمنى أن يدوم تحت قيادة الرئيس السيسي، فالقيادة السياسية تحاول أن توصل للناس المفهوم الصحيح للديمقراطية، وإنهم يدلوا بأصواتهم بجرأة ودون تحيز وبعيد عن أي عصبية».

وتجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، وسط استعدادات أمنية مكثفة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مشاركة المواطنين.

وتعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ بتاريخ 12 أغسطس، وتبدأ انتخابات الإعادة في يومي 25 و26 في الخارج، ويومي 27 و28 في الداخل، على أن تعلن النتيجة النهائية للانتخابات يوم 4 سبتمبر المقبل.