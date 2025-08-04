منظمة التعاون الإسلامي تدين اقتحام المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى المبارك

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة اقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والجماعات الاستيطانية المتطرفة، باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الأحد، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار محاولات إسرائيل، قوة الاحتلال، تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.

وحملت المنظمةُ حكومةَ الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الاعتداءات الممنهجة، التي تُشكّل استفزازًا لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وتهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعت المنظمةُ المجتمعَ الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والعمل الفوري على وقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة