انتظام حركة الملاحة في ميناء دمياط بوصول 11 سفينة واستقبال 515 طنا من عجول التسمين

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادرت 9 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 30 سفينة، بما يعكس استمرار انتظام حركة الملاحة والتداول.

وأوضح بيان المركز الإعلامي للميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 33106 أطنان، شملت 8954 طن علف بنجر، و6745 طن جبس، و5743 طن كلينكر، و5500 طن يوريا، و6164 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 23025 طنا، تضمنت 13671 طن خردة، و1020 طن خشب زان، و3583 طن حديد، و1786 طن أرز، و2450 طن أبلاكاش، بالإضافة إلى 1698 رأس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 515 طنا.

وسجلت حركة الحاويات تصدير 470 حاوية مكافئة، واستقبال 53 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد حاويات الترانزيت 2427 حاوية مكافئة.

كما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام 74712 طنا من القمح، بينما سجلت مخازن القطاع الخاص 40864 طنا، في حين بلغت حركة دخول وخروج الشاحنات 4911 شاحنة.