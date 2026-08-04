محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق منطقة أرض المعلمين واستمرار أعمال التبريد

أكدت الدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي نشب، مساء اليوم الثلاثاء، في مخلفات نخيل وهيش وأشجار نخيل غير مثمرة، على مساحة تُقدر بنحو 1.5 فدان بمنطقة أرض المعلمين بمدينة الخارجة.

وأوضحت المحافظ، في بيان صحفي، أن قوات الحماية المدنية انتقلت إلى موقع البلاغ فور تلقيه، وتمكنت من إخماد الحريق بالكامل، فيما تواصل أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد الاشتعال.

وأشارت إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو إصابات، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من أعمال التبريد واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ووجهت محافظ الوادي الجديد الشكر إلى قوات الحماية المدنية وجميع الجهات المعنية، مشيدة بسرعة الاستجابة والسيطرة على الموقف.