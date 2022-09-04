كبير المشرعين الصينيين يزور روسيا لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع

ذكرت وسائل إعلامية رسمية في الصين اليوم الأحد، أن كبير المشرعين الصينيين لي تشان شو سيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع المقرر انعقاده في مدينة "فلاديفوستوك" هذا الأسبوع.

وأوضحت شبكة تلفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن"، أن كبير المشرعين وهو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سوف يقوم بزيارات رسمية لروسيا ومنغوليا ونيبال وجمهورية كوريا في الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجاري، حيث سيحضر المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع خلال زيارته لروسيا.

وأضافت أن تلك الرحلات تأتي بدعوة من رئيس مجلس الدولة الروسي دوما فياتشيسلاف فولودين، وبرلمان منغوليا جومبوجاف زاندانشاتار، ورئيس مجلس النواب النيبالي أجني سابكوتا ورئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كوريا كيم جين بيو، على التوالي.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا على الانخراط في شراكة استراتيجية بلا حدود في فبراير الماضي، قبل أسابيع من التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا فيما يسميه بوتين ب"عملية عسكرية خاصة".