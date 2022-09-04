المفوضية الأوروبية وزيلينسكي يبحثان فرض قيود للحد من أرباح روسيا من بيع النفط والغاز



أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لبحث الخطوات اللازمة لفرض قيود للحد من أرباح روسيا من بيع النفط والغاز



وكتب زيلينسكي عبر موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "أجريت محادثة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ناقشنا تخصيص الدفعة التالية من مساعدات التمويل الكلي للاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن وأكدوا على الحاجة لإعداد الحزمة الثامنة من العقوبات بما في ذلك حظر إصدار التأشيرات إلى روسيا المواطنين".



وأشار أيضا إلى إنه نسق مع فون دير لاين الخطوات اللازمة للحد من أرباح روسيا الزائدة من بيع النفط والغاز، وأنهما بحثا إمكانية إجراء تقييم سريع من قبل المفوضية الأوروبية بمجرد أن تنفذ أوكرانيا توصياتها السبع بشأن تنفيذ الإصلاحات.



وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت سابق، بأن على الاتحاد الأوروبي أن يحد من سعر الغاز الطبيعي الروسي من أجل منع محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتلاعب بسوق الطاقة.



ووافق وزراء مالية دول مجموعة السبع خلال القمة التي أجريت في قصر إلماو في جبال الألب جنوب ألمانيا، على حد أقصى لسعر واردات النفط الروسي من أجل حرمان بوتين من الإيرادات الإضافية اللازمة لمواصلة العملية العسكرية على أوكرانيا.