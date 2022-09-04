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أعلنت وزارة الدفاع السورية سقوط مروحية عسكرية، صباح اليوم الأحد، شمال شرقي مدينة حماة خلال مهمة تدريبية إثر عطل فني، ومقتل طاقمها.

وذكرت الدفاع السورية، في بيان: "سقوط مروحية عسكرية صباح اليوم شمال شرق مدينة حماة خلال مهمة تدريبية نتيجة عطل فني ما أدى إلى استشهاد طاقم المروحية".

في سياق متصل، أوضح مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" أن "المروحية سقطت نتيجة خلل فني ما أدى إلى مقتل طاقمها المؤلف من 3 عسكريين".

وأضاف المصدر أن "المروحية سقطت على أحد المنازل في حي الأربعين في حماة وسط سوريا وأحدثت أضرارا مادية".

لقطات فيديو لتصاعد الدخان نتيجة سقوط طائر هليكوبتر في محافظة #حماه السورية



وكالة الأنباء الرسمية السورية ذكرت أن طائرة مروحية عسكرية سقطت وسط البلاد نتيجة عطل فني، مشيرة إلى أن أفراد الطاقم لقوا مصرعهم#شاهد_سكاي#سوريا pic.twitter.com/mk4CxOuMdF

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 4, 2022