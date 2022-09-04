أعلن مجلس إدارة نادي سموحة تعاقده بشكل رسمي مع طارق العشري، لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

ويستمر تعاقد طارق العشري مع الفريق لمدة موسمين خلفا لعبد الحميد بسيوني، الذي تم توجيه الشكر له بعد نهاية الموسم.

ووقع العشري علي عقود تولي مهمة المدير الفني لفريق الكرة بحضور وليد عرفات رئيس النادي، وعمر الغنيمي نائب رئيس النادى، وأعضاء المجلس المحاسب رامي فتح الله، وماهينور سامح.

واتفق مجلس الادارة مع المدير الفني الجديد على كافة تفاصيل التعاقد وحدد أفراد جهازه المعاون الذين سيعاونه خلال مشوار قيادة الفريق فى المرحلة المقبلة، وهم كالتالي: محمود عطا مدرب عام، أحمد عشري مدرب مساعد، عبد الحليم كامل مخطط احمال، أيمن بسيوني مدرب حراس مرمي، عبد البارى المليجي مدير اداري، عمرو اسماعيل مدير شؤون لاعبين، عادل ذكي مساعد مدير ادارى، والجهاز الطبي بقيادة دكتور رمضان أحمد، وأخصائي العلاج دكتور مفيد خليل.