ترامب يستشهد بقول مأثور للزعيم السوفيتي لينين ليصف الانتخابات الأمريكية

استشهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمقولة لمؤسس الاتحاد السوفيتي، فلاديمير لينين، وذلك أثناء حديثه أمام أنصاره عن الانتخابات الرئاسية الماضية الذي يطعن ترامب في مصداقيتها.

وغالبا ما ينسب ترامب أثناء الحديث عن مسألة انتخابات الرئاسة الأمريكية الأخيرة، التي لا تزال تثير غضبه، قولا مأثورا إلى زعيم سوفيتي مثل جوزيف ستالين، على الرغم من عدم تأكد المتخصصين من مدى صحة هذه المقولات.

وقال ترامب مؤخرا في تجمع حاشد لمؤيديه بولاية بنسلفانيا "إن الشخص الذي يعد الأصوات أهم بكثير من المرشح نفسه. ربما اتضح أن هذا صحيح".

ويبدو أن الرئيس الأمريكي السابق كان يدور في ذهنه الاقتباس من ما نسي للينين، الذي بدا في النص الأصلي على هذا النحو: "لا يهم على الإطلاق من وكيف سيصوت في الحزب، لكن المهم للغاية هو من وكيف ستحسب الأصوات".

ويقول ترامب إن نتائج انتخابات 2020 كانت مزورة وحرمته من فترة رئاسية ثانية، لكنه لم يتمكن من إثبات ذلك في المحاكم.