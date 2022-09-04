روسيا: القوات الأوكرانية تفقد 11 دبابة في يوم واحد

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية فقدت خلال اليوم الاحد، 11 دبابة وأكثر من 150 شخصا في اتجاه نيكولاييف-كريفوي روغ.



وقالت الدفاع للصحفيين، اليوم الأحد: "خلال يوم من الأعمال القتالية في هذا الاتجاه، فقد العدو 11 دبابة و17 عربة قتال مشاة، بما في ذلك أربع مركبات قتال مشاة من طراز برادلي أمريكية الصنع و10 مركبات قتالية مصفحة أخرى وخمس شاحنات صغيرة مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة وأكثر من 150 فردًا عسكريا".



وأضافت: "كما أنه بالقرب من منطقة رومانوفكا نيكولاييف، أسقطت طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوية الروسية طائرة هجومية من طراز "سو-25" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية".



وأشارت إلى أنه باستخدام أسلحة عالية الدقة، دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة وأكثر من 120 جنديا أوكرانيا في كراماتورسك في دونيتسك.



وتابعت: "دمرت الأسلحة العالية الدقة للقوات الفضائية الروسية نقاط الانتشار المؤقت لوحدات لواء الهجوم الجوي الثمانين ومخزن ذخيرة بالقرب من منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية. وقضت على أكثر من 120 جنديا أوكرانيا و11 وحدة من المدرعات والأسلحة. وتم تدمير المركبات الخاصة".